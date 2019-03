Manafort dostal další trest vězení, za spiknutí si má odpykat tři a půl roku

Už předchozí trest byl nečekaně mírný, mohl dostat až 24 let za mřížemi. Ve středu hrozil republikánskému politickému poradci až desetiletý trest.

Soudkyně Amy Bermanová Jacksonová ve zdůvodnění rozsudku konstatovala, že Manafort není „ani veřejným nepřítelem číslo jedna, ani obětí“. „Říci lituji, že jsem se nechal chytit, není podnětné ospravedlnění pro slitování,“ řekla Jacksonová Manafortovi, který byl do soudní síně přivezen na kolečkovém křesle kvůli údajné dně.

Manafort si vyslechl další obvinění

Manafortův právník Kevin Downing řekl, že nebylo nutné, aby soudkyně poslala jeho mandanta do vězení. „Bylo to nepřátelské a bylo to naprosto zbytečné,“ poznamenal Downing.

Krátce po středečním rozsudku manhattanský okresní prokurátor oznámil, že proti Manafortovi byla vznesena další obvinění včetně hypotečního podvodu. Podvodným způsobem údajně získal půjčky ve výši milionů dolarů.

Žádný z Manafortových případů nesouvisí přímo s Trumpovou prezidentskou kampaní, Mueller ale zločiny odhalil v rámci vyšetřování ruské kauzy.