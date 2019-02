Slovensko bude kontrolovat polské hovězí. Brusel povolil Česku přiměřená opatření

Reakce ano, ovšem přiměřená, zdůraznila Evropská komise

Zjištění, že asi 700 kilogramů polského hovězího masa obsahovalo bakterie salmonely, oznámil ve středu ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Kvůli případu Česko rozhodlo o zavedení kontrol zdravotní nezávadnosti veškerého hovězího masa dovezeného z Polska.

Podle Evropské komise je na České republice, aby podnikla opatření proti potravinám, u nichž existuje podezření, že představují ohrožení pro zdraví, informovala mluvčí Evropské komise Anca Paduraruová s tím, že tyto kroky musí být přiměřené.

Příjemci musí hovězí nechat vyšetřit v akreditované laboratoři na bakterie salmonely a žádnou zásilku nesmějí uvést na trh dříve, než dostanou vyhovující výsledky. Testy se dělají na poddruh bakterie Salmonella enterica subspecies enterica, což je jediný známý poddruh, který je patogenní pro člověka. Výsledky za první den veterináři ještě nemají.

Maso se salmonelou se v Česku distribuovalo do pěti míst. Kromě valašskomeziříčské společnosti MP Krásno směřovalo do distribučního centra Makra v Kozomíně, do jídelny Kocourek v Brně, olomouckého velkoobchodu Bikos a k podnikateli Petru Bzduchovi v Pohořelicích. Na Slovensku se maso dostalo do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom.