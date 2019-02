Tisíce Venezuelanů požadují vpuštění humanitární pomoci do země a konec diktatury

„Přišli jsme vyzvat armádu, aby se postavila na stranu lidí,“ řekl televizi TV Venezuela jeden z mladých účastníků demonstrace v Caracasu. „Dnes jsme vyšli do ulic, protože chceme svobodu a konec této diktatury,“ uvedla další z manifestujících v Caracasu.

Právě uspořádání svobodných voleb je cílem opozice. „Chceme zdraví a svobodu, lidé téhle země trpí hlady a umírají na běžné nemoci kvůli nedostatku léků,“ popsala ekonomickou situaci země jedna z účastnic demonstrace ve městě San Antonio del Táchira, zahalená do venezuelské vlajky.

„Vrátili jsme se do ulic, abychom požadovali umožnění humanitární pomoci, která bezprostředně zachrání život více než 300 tisíc Venezuelanů,“ zdůvodnil manifestaci Guaidó. Ten složil přísahu jako prozatímní prezident minulý měsíc poté, co parlament neuznal nový prezidentský mandát Madura s tím, že vzešel z neregulérních voleb.

Maduro v nejnovějším rozhovoru pro BBC prohlásil, že Trumpova vláda je „gang extremistů“. „Je to politická válka – amerického impéria, zájmů krajní pravice, která teď vládně, Ku Klux Klanu, jež ovládají Bílů dům, a kteří se chtějí zmocnit Venezuely,“ prohlásil úřadující venezuelský prezident.

Venezuelská opozice koordinuje snahy západních států, firem a organizací o doručení pomoci do země, kde se v posledních letech kvůli hospodářskému kolapsu rozšířila podvýživa a nemoci.

Opoziční deník El Nacional zveřejnil fotografie z manifestací z různých koutů Venezuely, kromě Caracasu například z milionové metropole státu Carabobo Valencie či z města Mérida. „Musíme udělat z Venezuely produktivní a autonomní zemi a toho můžeme dosáhnout pouze s odchodem Nicoláse Madura,“ sdělila televizi TV Venezuela opoziční politička María Corina Machadová ve městě Barquisimeto na západě Venezuely.Guaidó předtím zveřejnil na Twitteru video, kde je obklopen hromadou bílých krabiček s vitaminem C a výživovými doplňky. Neuvedl ale, odkud a ani od koho léky pocházejí.

Tuny pomoci čekají na hranici s Kolumbií

Několik tun potravin a léků poslaných Spojenými státy je od čtvrtka ve skladech zřízených v kolumbijské pohraniční Cúcutě. Průjezd přes most z venezuelské strany ale blokuje armáda s pomocí kontejnerů a cisterny. Dosud nejsou žádné známky toho, že by tato pomoc opustila sklady a byla přepravována do Venezuely.

Guaidó apeloval na venezuelskou armádu, aby pomoc dovolila převézt do země. Podle něj je bránění humanitární pomoc téměř totéž co genocida. Řekl také, že než vojáci pomoc vpustí, budou kromě Cúcuty zřízena sběrná místa pomoci také v Brazílii a karibských ostrovech. Na jeho pokyn pak budou zásilky současně dovezeny do Venezuely.