„Tohle je jejich poslední den.“ Na východě Sýrie zuří boje o poslední baštu Islámského státu

Americký prezident Donald Trump v prosinci oznámil, že chce ze Sýrie stáhnout všechny vojáky, protože IS už byl poražen. Spojené státy jich v zemi mají asi dva tisíce. Pentagon ani některé státy sousedící se Sýrií však IS za poražený nepovažují. Ve středu Trump své prosincové tvrzení změnil a prohlásil, že IS bude poražen do příštího týdne, a to na celém území, které od roku 2014 v Iráku a Sýrii ovládl.

SDF proti posledním oddílům IS v Sýrii bojuje od loňského září. Na obou stranách si tento boj vyžádal stovky obětí. Podle SOHR přišel IS o téměř 1300 lidí a SDF o 678 svých bojovníků. O život přišlo také 401 civilistů včetně 144 dětí. V Iráku byl IS jako útvar kontrolující souvislé území poražen roku 2017. Jako teroristická organizace působí dál.