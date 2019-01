Místo živých zvířat loutky. Cirkusy hledají cesty, jak vynechat drezuru

Loutky mají kopyta i chobot z plastu a hliníkovou kostru pohání lidská síla. Třeba slůně ovládá v manéži jediný člověk. „Vidím dostatečně dobře, abych s loutkou dokázal manévrovat a do něčeho nevrazil,“ říká představitel slůněte Luke Chadwick-Jones z Circusu 1903.

Matku slůněte ovládají tři lidé, kteří jsou sice vidět, nikomu to ale nevadí. Spíš než o fyzickou podobu jde o to, aby se loutka jako zvíře skutečně chovala. „Ve zlaté éře cirkusů byla zvířata a jejich drezura nesmírně důležitá pro vyvolání úžasu davů, jakmile zvířata vstoupila do manéže. Stejný úžas teď vyvoláváme jinou cestou,“ uvedl vedoucí loutkoherců Mervyn Miller.

Ke stejnému cíli, i když jinými prostředky, míří ve Velké Británii desítky cirkusů. „Ze zhruba stovky zvířat, která žila asi v 15 až 20 cirkusech, se za dvacet let jejich počet propadl na míň než 20 zvířat, a to jen ve dvou nebo třech cirkusech,“ upozornil předseda asociace britských veterinářů Simon Doherty.