Kanada během tří let přijme milion přistěhovalců. V rozmanitosti je naše síla, prohlásil Trudeau

Kanada chce do konce roku 2021 přijmout milion přistěhovalců. Ve výroční zprávě to parlamentu oznámil kanadský ministr pro imigraci Ahmed Hussen. Pokud bude chtít tradičně vůči imigrantům vstřícná Kanada svému závazku dostát, měla by počínaje letoškem přijmout každým rokem kolem 350 tisíc přistěhovalců.