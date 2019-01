Slovenský expremiér Fico se chce stát ústavním soudcem

Šéf nejsilnější vládní strany Smer-sociální demokracie (Smer-SD) Fico sice zájem o funkci ústavního soudce v uplynulých měsících nepotvrdil, a naopak říkal, že chce za Smer-SD v případě vítězství v parlamentních volbách plánovaných na příští rok vést povolební jednání o vytvoření vlády. Pokud by se Fico stal ústavním soudcem, musel by se členství ve straně vzdát.

Vybere nové soudce ještě Kiska?

Sněmovna musí hlavě státu poskytnout dvojnásobný počet kandidátů, než je volných míst ústavních soudců. To znamená, že parlament by měl tentokrát zvolit osmnáct kandidátů, z nichž prezident vybere devět nových soudců. Hlava státu také rozhodne o novém šéfovi ústavního soudu, protože současné předsedkyni Ivettě Macejkové rovněž vyprší 12leté funkční období ústavní soudkyně.

Osmnáct kandidátů na soudce, z nichž si bude prezident vybírat polovinu, bude parlament volit už na nejbližší schůzi, která začne 29. ledna. Ke zvolení stačí kandidátům nadpoloviční většina přítomných poslanců v parlamentu, teoreticky to může být i pouhých 39 hlasů.

Je však otázkou, koho by si současný prezident Andrej Kiska ze zvolených kandidátů vybral. Podle dosavadních vyjádření by mohl mít problém zejména s politickými nominacemi včetně té Ficovy. Kiskovi ale v polovině června končí pětiletý mandát, přičemž opětovnou kandidaturu odmítl. Podle webu deníku Sme se proto spekuluje o možných průtazích, následkem kterých by nové ústavní soudce jmenoval až Kiskův nástupce.

Ficovy ambice stát se ústavním soudcem již loni naznačil právě Kiska, který takovou možnost po Ficově demisi ale označil za fikci. Kiska v roce 2014 porazil Fica v přímé volbě hlavy státu a jako prezident se opakovaně dostal s Ficem do sporů. Například loni premiéra popudila výzva Kisky, který v reakci na Kuciakovu vraždu vybídl k rozsáhlé rekonstrukci kabinetu nebo k vypsání předčasných voleb.