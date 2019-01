Krvavý Bagrám. Nový dokument se věnuje smrti tří našich vojáků v Afghánistánu

„Samozřejmě je tam zmínka o Afghánistánu, ale daleko spíš jsou tam pak pocity lidí, kterých se to dotýká. To znamená spolubojovníci, vojáci, kteří tam dál museli pracovat, dál museli jezdit na mise. A samozřejmě mapujeme pohled rodinných příslušníků, pro které je to stálá bolest, na kterou si musí zvyknout. (…) Pro ně je rána, která se stala 5.8. nezahojitelná,“ přibližuje spoluautor dokumentu Karel Rožánek.

Sám si z natáčení odnáší zkušenost, jak obrovskou bolest rodiny zabitých vojáků prožívají. Hovořit s filmaři byla ochotna pouze hedba rodina. „Když jsem natáčel s maminkou Patrika Štěpánka a jeho bratrem Filipem, opravdu se mě to dotklo,“ říká Karel Rožánek.

Jedním ze silných momentů dokumentu jsou slova mladého vojáka Patrika Štěpánka, který shodou okolností týden před svou smrtí hovořil na záznam o nebezpečích a pocitech spojených s pobytem v Afghánistánu. „Materiálu byla spousta a musím říct, že neuvěřitelně silného,“ hodnotí práci režisér David Slabý.