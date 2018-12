V USA se nedohodli na dočasném rozpočtu, omezí to chod úřadů

Americká administrativa se dostala do problémů kvůli Trumpovu požadavku na financování hraniční zdi. I když už návrh schválila Sněmovna reprezentantů, dostala se nyní jednání do slepé uličky kvůli odporu demokratických senátorů. Republikáni totiž nemají v Senátu potřebnou většinu 60 hlasů na to, aby rozpočet v této podobě prosadili. Vyjednávání o kompromisu, která trvala až do pátečního pozdního večera, zatím nebyla úspěšná.

Demokratičtí poslanci krizovou situaci, už třetí podobnou v letošním roce, označili za následek „záchvatu vzteku“, který prý postihl prezidenta Trumpa. Vůdci demokratů v obou parlamentních komorách Nancy Pelosiová a Chuck Schumer vydali prohlášení, podle něhož šéf Bílého domu „dostal, co chtěl“. Zeď, kterou touží vystavět, by podle obou politiků byla neúčinná a zbytečně drahá. Pelosiová a Schumer obvinili Trumpa, že uprostřed příprav na vánoční období zahnal zemi „do destruktivní situace“.