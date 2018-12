Povstalci v Jemenu naverbovali za čtyři roky 18 tisíc dětí

Jemenští povstalečtí Hútíové, kteří bojují čtyři roky proti vládě, do svých řad naverbovali 18 tisíc dětských vojáků. Uvedla to agentura AP s odvoláním na vojenského představitele Hútíů, který nechtěl být jmenován. Do bojů posílají v Jemenu děti obě strany, povstalci ale verbují děti systematicky a v mnohem větším počtu.