Rusko se loučilo s bojovnicí za lidská práva Alexejevovou. Přišel Putin i Navalnyj

Vladimir Putin položil k rakvi kytici růží, objal syna Alexejevové a krátce s ním pohovořil, než opustil sál. Později na schůzi kremelské Rady pro lidská práva označil prezident Ljudmilu Alexejevovou za „silného a statečného člověka,“ který pro Rusko mnohé vykonal. „Hájila spravedlnost, jak jí to přikazovala její čest,“ prohlásil.

Bývalý sovětský prezident Michail Gorbačov označil zesnulou aktivistku v prohlášení citovaném agenturou TASS za příklad občanských postojů a vlastenectví pro další generace. „Život věnovala boji za to, co je pro každého nejcennější. A to je svoboda, důstojnost, lidská práva,“ uvedl Gorbačov.

Poslední rozloučení se odehrálo v moskevském Domě novinářů za zvýšených bezpečnostních opatření. Po kremaci má být Alexejevová pohřbena do rodinné hrobky ve Spojených státech, kde žije její rodina.