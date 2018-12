Trochu jiná encyklopedie. Studenti vymysleli interaktivní mapu světové migrace

Mapa nabízí i odborné komentáře

„Každá země má svůj statistický migrační medailonek, který přesně říká, jaké lidi a odkud v té dané zemi OSN v roce 2017 eviduje. Není to například tak, že v roce 2017 odešly ze Sýrie tři miliony lidí do Turecka, znamená to, že k tomu roku OSN eviduje tři miliony Syřanů v Turecku,“ popisuje Múčka.

Na mapě jsou rovněž umístěna hesla, která nabídnou širší kontext. Komentář píšou specialisté na danou problematiku. „Migrace je dnes hodně důležité téma, diskutuje se o něm vášnivě a zdaleka ne vždycky podloženě a tenhle projekt do toho má vlastně vnést odborně podložené informace a argumenty,“ uvedl proděkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Daniel Soukup.