O post v čele CDU bojuje trojice kandidátů. Všichni se snažili distancovat od éry Merkelové

Evropská integrace a tvrdší postoj k Rusku

Ostře sledované budou u nového předsedy (předsedkyně) CDU postoje v zahraniční politice a vztah, který bude chtít navázat s Bruselem. Evropskou unii čeká mimořádně turbulentní rok – v březnu ji pravděpodobně opustí Velká Británie a v květnu se konají volby do Evropského parlamentu.

Friedrich Merz je jako bývalý europoslanec (v letech 1989 až 1994) hlasitým zastáncem hlubší evropské integrace a často opakuje, že Německo by mělo za evropský projekt platit mnohem víc. Kvůli plánovaným reformám eurozóny by si ale mohl zkomplikovat pozici u významného ekonomického křídla CDU.

Jasně proevropské směřování Německa prosazuje i Krampová-Karrenbauerová. Na zahraniční politiku chce klást mnohem větší důraz a ve srovnání s Merkelovou zastává tvrdší postoj vůči Rusku. Po incidentu v Kerčském průlivu dokonce navrhla uzavření evropských přístavů pro ruské lodě a zpochybnila stavbu plynovodu Nord Stream 2.

O projektu už ale kvůli vyhrocené situaci mezi Ukrajinou a Ruskem pochybuje i Friedrich Merz: „Čím více se konflikt stupňuje, tím více se naskýtá otázka: Je opravdu správné, že budeme toto potrubí pokládat?“ nadnesl během debaty s protikandidáty.

Jens Spahn je v kontrastu s Krampovou-Karrenbauerovou i Merzem považován za politika orientovaného čistě na domácí záležitosti. Ohledně dalšího směřování Evropské unie nepřinesl žádné konkrétní představy a dá se očekávat, že pokud by Spahn v čele CDU skutečně stanul, pozice Německa na evropské scéně by oslabila.

Migrace? Udělali bychom to lépe, ujišťují kandidáti

V oblasti migrace se pak nejdůrazněji profiluje Jens Spahn, který je dlouholetým kritikem současné německé migrační politiky. Kvóta 200 tisíc přijatých uprchlíků ročně, na které se po vládní krizi shodly CDU a CSU, je pro Spahna i tak příliš vysoká.

Konzervativní pozice v debatě o migraci zastává i Friedrich Merz, který požaduje udržení suverenity jednotlivých států.

Stejně tak se vyjadřuje i Krampová-Karrenbauerová: prosazuje, aby do Schengenského prostoru nemohly znovu vstupovat osoby, které zde spáchaly trestný čin a byly už jednou deportovány. Podporuje také vracení trestaných migrantů do válčící Sýrie.

Nákup akcií pro lepší budoucnost, nahvrhuje finančník Merz

Všichni tři kandidáti se shodují na zrušení solidární daně na podporu východu země do roku 2021 a na tom, že by měl být důchodový systém podepřen druhým a třetím pilířem. Merz by také rád viděl, aby zaměstnanci kupovali akcie firem, pro které pracují a pomohli si tak k lepší budoucnosti. Navrhuje proto daňové zvýhodnění investic do akcií. Za to jej ovšem řada německých médií i politiků kritizuje. Merz se podle nich dostává do střetu zájmů, protože je stále předsedou německé pobočky největší investiční firmy světa Blackrock.

Krampová-Karrenbauerová požaduje, aby měla strana do zemských voleb v roce 2019 kompletně hotový dlouhodobý koncept penzijního systému.

Spahn se v této oblasti nejvíc „proslavil“ výrokem, že současný německý sociální systém Hartz IV, který chtějí sociální demokraté výrazně přepracovat, „neznamená chudobu, ale je reakcí naší solidarity na chudobu“. Za to jej kritizovali nejen sociální demokraté, ale i Annegret Krampová-Karrenbauerová.