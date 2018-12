„Putinovi emigranti“ v Praze. Kdo jsou Rusové, kteří do Česka přišli z politických důvodů

Umělec i studentka se zájmem o historii

„Myslím, že jsou tři hlavní centra ruské politické emigrace. A to je Londýn, Berlín a Praha. Samozřejmě Praha v tomto ohledu má několik výhod. Je výrazně levnější než Londýn, současně jazyk je jednodušší než v Berlíně, a jsou tady nějaké historické kořeny. Sídlí tady Svobodná Evropa,“ dodává Soukup.

Mezi Rusy, kteří se do Česka přestěhovali z politických důvodů, patří třeba Anton Litvin. „Protože jsem umělec a ředitel eventové agentury, tak mé projekty, opoziční projekty, nemůžu realizovat v Rusku, v Moskvě – protože jsou všechny proti Putinovi,“ vysvětluje.

V Praze pořádá už šestým rokem festival současné ruské kultury Kulturus. „Je to festival ruské opozice a emigrantů, kteří žijí v Evropě. Přijedou do Prahy a mluví o tom, co si myslí o Putinově režimu a o Rusku,“ dodává Litvin.