Z KLDR utekl další voják. Jihokorejská armáda ho dostala do bezpečí

Do Jižní Koreje uprchl severokorejský voják. Oznámila to podle agentur AP a Reuters jihokorejská armáda. Jihokorejští vojáci zběha doprovodili do bezpečí. Incident se odehrál v době, kdy KLDR a Jižní Korea omezily počet hlídek na ostře střežené hranici v zájmu budování důvěry.