Vojenský zběh, který loni utekl z KLDR, je syn generála. Loajalitu ke Kimovi necítí

Severokorejský voják, který pod palbou kulek minulý rok přeběhl přes společnou hranici do Jižní Koreje, je synem generála. Napsal to japonský list Sankei šimbun, kterému uprchlý voják poskytl rozhovor. V něm také řekl, že mladá generace v Severní Koreji ani on sám necítí žádnou loajalitu k vůdci Kim Čong-unovi.