Lídři zemí EU v neděli rozhodnou o brexitové dohodě. Madrid se vzepřel kvůli Gibraltaru

V Bruselu se v těchto dnech střídají politici a snaží se na poslední chvíli udělat vše pro to, aby brexit neskončil na půli cesty. Třeba britská premiérka Theresa Mayová tam bude v sobotu už podruhé za týden. Mayová dál trvá na tom, že současná smlouva je nejlepší možná. „Bude to pro nás mimo EU jiný svět, ale bude to svět dobrý… Skutečně věřím, že pro tuto zemi existuje světlá budoucnost a že naše nejlepší chvíle jsou teprve před námi,“ řekla BBC premiérka.

S tímto názorem se ale neztotožňuje řada členů její Konzervativní strany. Bývalý ministr pro brexit Dominic Raab prohlásil, že rozvodová smlouva je pro Brity ještě horší než zůstat v Evropské unii. S dohodou v této podobě nesouhlasí ani koaliční severoirští unionisté, kteří ji považují za „zdrcující“. V uplynulém týdnu se dokonce mluvilo o možném hlasování o vyjádření nedůvěry Mayové, na to ale zatím nedošlo.