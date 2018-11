Polsko ustoupilo ve sporu kolem justiční reformy. Penzionovaní soudci se budou moci vrátit do práce

Požadavek stažení žaloby EK od unijního soudu bude moci Varšava nastolit již ve čtvrtek, kdy do Polska zavítá místopředseda komise Valdis Dombrovskis. O nejvyšším soudu by mohl jednat s premiérem Mateuszem Morawieckým, poznamenal list Dziennik na svém webu.

„Jsem přesvědčen, že tato novela ukončí spor s Evropskou komisí. Měla by být důvodem, aby Evropská komise stáhla žalobu (na Polsko) u Soudního dvora Evropské unie,“ prohlásil předkladatel novely, poslanec PiS Marek Ast v rozhlasové stanici RMF FM. Novela je podle něj reakcí a výsledkem dialogu s EK.

Novela podle mluvčího Nejvyššího soudu odstraňuje nejvážnější výhrady. „Vytváříme rámec pro to, aby se mohli vrátit,“ řekl Ast. Dodal, že tito soudci budou mít zároveň možnost v důchodu zůstat. „Stále ale bude platit, že ti, co se stanou soudci Nejvyššího soudu podle nových pravidel, si nebudou moci věkovou hranici pro odchod do důchodu prodloužit,“ dodal.

V rámci reformy polského Nejvyššího soudu, která nabyla účinnosti od července, byl soudcům snížen věk odchodu do důchodu ze 70 na 65 let. Pokud chce soudce i po dosažení této věkové hranice v práci pokračovat, musí o to požádat a musí doložit, že je zdravotně způsobilý.

Reforma podle EK porušuje unijní smlouvy

Reformu kritizovala Evropská komise, která ji napadla u unijního soudu. Ten v polovině října platnost reformy pozastavil. Podle EK reforma podkopává nezávislost soudnictví a porušuje unijní smlouvy.

Podle polské opozice se konzervativní vláda snaží odstranit více než dvě desítky soudců a nahradit je lidmi poplatnými vládní linii. Vládnoucí strana argumentovala tím, že reforma má zlepšit fungování soudů.

Podle novely zůstane v čele nejvyššího soudu Malgorzata Gersdorfová, která útoky vlády na polskou justici ostře kritizovala a i po přijetí sporného zákona odmítala nechat se penzionovat. Odvolávala se přitom na ústavu zaručující její mandát, jakož i na ústavní zásadu neodvolatelnosti soudců.