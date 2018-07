Penzionovaná předsedkyně polského nejvyššího soudu dorazila do práce. Přivítaly ji stovky lidí

Předsedkyně polského nejvyššího soudu Malgorzata Gersdorfová, která by na základě sporného zákona měla být od středy v penzi, dorazila ráno do práce. Soudkyně, jejíž odchod do důchodu potvrdil v úterý prezident Andrzej Duda, prohlásila, že hodlá hájit vládu práva. Kvůli zákonu zahájila v pondělí s Varšavou řízení Evropská komise a Poláci pořádají

demonstrace v desítkách měst. Gersdorfovou přišly před budovu soudu podpořit stovky lidí.