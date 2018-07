Polsko čeká, kdy prezident pošle soudce do penze. Země může skončit před soudem EU

Sporný zákon umožňuje penzionovat od půlnoci 3. července jedenáct členů nejvyššího soudu, kteří již dosáhli 65 let, a dalších šestnáct soudců je může následovat v druhé polovině července. V nejvyšším soudu momentálně působí 74 soudců.

„Prezident připravil čistku tím, že snížil soudcům věk odchodu do penze na 65 let, což podle mnoha právních autorit porušuje ústavní zásadu neodvolatelnosti soudců,“ napsal list Gazeta Wyborcza. Právníci tvrdí, že vládní strana mění ústavu za pomoci obyčejných zákonů, k jejichž prosazení má dostatečnou většinu v obou komorách parlamentu.

Ustoupit nechtějí ani soudci, kteří slibují, že 4. července přijdou zase do práce, bez ohledu na případné prezidentovo rozhodnutí o jejich penzionování. To - přinejmenším v případě Gersdorfové - již předpověděla Anna Surówková-Paseková z prezidentské kanceláře.

Sami soudci hodlají v úterý o osmé večer vytvořit „řetěz solidarity“ okolo sídla nejvyššího soudu coby „poslední instituce střežící právní řád v Polsku“ - a následující den znovu přijít o osmé ráno, aby uvítali Gersdorfovou při příchodu do práce slavnostním špalírem. Podle jejich usnesení má totiž předsedkyně zůstat předsedkyní až do konce šestiletého mandátu v roce 2020. Zatím však není jasné, co bude následovat v dalších dnech.

Vládní strana ve sporu argumentuje i tím, že svým voličům slíbila zlepšit práci soudů a očistit je od soudců z komunistické éry. Jakkoli třeba právě Gersdorfová v minulosti působila v protikomunistickém hnutí Solidarita a soudkyní se stala až dlouho po pádu komunistického režimu.