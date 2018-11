Migrační pakt odmítne i Polsko. Šéf slovenské diplomacie varuje před populismem a hrozí demisí

Pakt má za cíl mimo jiné řešit i to, proč lidé migrují, jak je chránit, jak je v nových zemích integrovat nebo jak umožnit jejich návrat domů. Jednání o globální dohodě začala v důsledku migrační krize v Evropě v roce 2015, která byla největší uprchlickou krizí od druhé světové války. Příliv migrantů vyvolal v Evropě strach z cizinců a nacionalistické nálady.

Podle OSN je ve světě asi 258 milionů migrantů, což představuje 3,4 procenta světové populace. Oproti roku 2000 jde o nárůst o 49 procent. Většina migrantů směřuje do zemí s vysokými příjmy – je to 64 milionů z celkových 85 milionů mezinárodních migrantů, kteří odešli do jiné země po roce 2000.