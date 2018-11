Odposlechy i možnost vidět skrz zeď. Izraelské technologie podle Snowdena hrály roli i v kauze Chášakdží

Některé vynálezy se inspirují izraelskou realitou. Jedna z firem chce například zrychlit bezpečnostní kontroly před vstupem do nákupních center pomocí senzorů, které dokážou do sedmi sekund rozpoznat přítomnost výbušnin. „Prohlídky by byly méně obtěžující a zvýší to bezpečnost, pokud se to bude používat v podzemních garážích nebo nákupních centrech,“ říká ředitel MS TECH Doron Šalom.