Výsledek voleb do Kongresu Trumpovy šance na druhé období v Bílém domě nezmenšil

Ani neúspěch ve volbách do Kongresu Trumpovy šance nemaří

Protože rozhádaný Kongres jakékoli zákonodárné iniciativy nejspíš zablokuje, Trump vrhne veškerou svou energii i zdroje prezidentské kanceláře na své politické přežití. Naději určitě má. Bill Clinton i Barack Obama obhájili svůj post v Bílém domě přesto, že kongresové volby uprostřed prvního mandátu prohráli víc než v úterý Trump.

Nicméně demokraté doufají, že budou mít za dva roky šanci. Koneckonců věci se za Trumpa vyvíjejí jinak než dřív, píše německý Handelsblatt. Demokratická strana proto už pumpuje peníze do strategicky důležitých států.

Trump potřebuje znovu získat „rezavý pás“

Pensylvánii, Ohiu, Michiganu a Wisconsinu sliboval Trump během prezidentské kampaně tisíce pracovních míst a návrat zašlé slávy srdce amerického průmyslu. To se zatím úplně nepovedlo a jeho bašta se v úterý zbarvila do demokratické modré. A to jak ve volbě guvernérů, tak senátorů.

Dlouhodobé trendy se v téhle oblasti odhadují těžko. V roce 2008 ji oslovil Barack Obama, následně tu demokraté přišli o guvernérské posty. Obama ale takzvaný rezavý pás Ameriky nakonec znovu získal na svoji stranu. Jeho nástupce teď čeká výzva pokusit se to zopakovat.