Miloš Zeman letí do Číny. V Šanghaji bude jednat se Si Ťin-pchingem

Veletrh se koná od 5. do 10. listopadu v areálu National Exhibition and Convention Center v Šanghaji, což je jeden z největších výstavních komplexů na světě s 13 halami a krytou výstavní plochou o výměře 400 tisíc metrů čtverečních.

Petříček chce nadnést téma lidských práv

Petříček řekl, že se v Číně zúčastní slavnostního odhalení plakety připomínající čínskou pomoc českým Židům prchajícím před nacismem. Židům pomáhal čínský konzul v Rakousku Feng-Šan Ho, který Židům vydával víza, a to navzdory rozkazům nadřízených. Kvůli jeho počínání se mu přezdívá čínský Schindler.

V jednání je podle něj možnost setkání s jeho čínským protějškem Wang I. Při této schůzce by Petříček chtěl nadnést otázku ochrany lidských práv, která podle něj musí být součástí dialogu s Pekingem, pokud má být česko-čínský vztah vyrovnaný. Ministr zahraničí také chce na šanghajském Expu využít možnost podpořit český vývoz do Číny, a přispět tak ke zmírnění deficitu obchodní bilance.

Hospodářská komora ČR přiveze do Číny šedesátičlennou podnikatelskou delegaci, další desítka firem se připojí přímo v Číně. Podnikatelé, kteří se mohli do delegace hlásit bez ohledu na velikost jejich firmy a odvětví, budou v Číně déle než hlava státu. V úvodní části cesty doprovodí Zemana, poté od 6. do 9. listopadu zamíří delegace spolu s Novákovou do města Kuang-čou.