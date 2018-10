Česká filharmonie se v rámci sto let republiky vydala do USA, vsadila na Dvořáka

Česká filharmonie hrála v Carnegie Hall violloncelový koncert, který patří mezi nejoblíbenější na světě. Antonín Dvořák na něm pracoval před 125 lety právě během svého amerického angažmá. „Je jednoduché se to naučit zpaměti, protože je to velmi přirozené. Melodie plynou jedna přes druhou. Je to velmi intuitivní. Mám za to, že jde o jednu z jeho nejlepších prací. Já miluji většinu Dvořákovy hudby,“ uvedla violoncellistka Alisa Weilersteinová.

Krátce po otevření dirigoval orchestr v Carnegie Hall i sám Antonín Dvořák. Jako ředitel místní národní konzervatoře pomáhal americkou hudbu definovat. „Od samého začátku obhajoval a projevoval zájem o afroamerickou a indiánskou hudbu. Cítil, že díky nim může americká klasická hudba najít svou vlastní tvář,“ říká šéfdirigent České filharmonie Semjon Byčkov.

Jednou ze zastávek turné České filharmonie po Spojených státech je i Kennedyho centrum ve Washingtonu. Za propagaci a popularizaci české klasické hudby filharmonie ve Washingtonu převzala Cenu Antonína Dvořáka. „Je to poprvé v historii, kdy tuto cenu nedostává jedinec, osobnost, ale těleso,“ upozornil předseda Mezinárodního výboru pro kulturu Kennedyho centra Karel Komárek.