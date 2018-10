Genocida Rohingů pokračuje, tvrdí vyšetřovatel OSN. Viníky má potrestat mezinárodní tribunál

„Je to genocida, co se stále odehrává,“ prohlásil šéf mise OSN pro vyšetřování událostí v myanmarském Arakanském státě Marzuki Darusman. Upřesnil, že kromě zabíjení splňuje zacházení s Rohingy všechny ostatní znaky masového zločinu: diskriminace, omezování porodnosti a věznění v táborech.

Pokud se Rohingové vrátí, budou dál vražděni, tvrdí vyšetřovatel OSN

Vyšetřovatelé OSN nesměli navštívit dotčená místa, své závěry staví na svědectvích. Zpráva, zveřejněná minulý měsíc a čítající 444 stran, kritizovala „genocidu“ a požadovala postavit před mezinárodní tribunál šest myanmarských generálů, včetně vrchního velitele armády.

Asi 390 vesnic lehlo popelem, 10 tisíc Rohingů přišlo o život a více než 700 tisíc z nich prchlo od loňského léta z Arakanského státu do Bangladéše, vypočítal Darusman. Podmínky pro návrat Rohingů podle něj nebyly splněny. Pokud by se museli nyní vrátit, byli by odsouzeni k tomu, že se stanou oběťmi dalšího vraždění.

„Nemůže nastat spravedlivé a trvalé usmíření bez vyvození odpovědnosti,“ uvedl vyšetřovatel a vybídl Radu bezpečnosti, aby tímto posláním pověřila Mezinárodní trestní soud (ICC) či vytvořila pro tento účel zvláštní tribunál, vyhlásila přesně cílené sankce a zákaz na dodávky zbraní.

„Národní svrchovanost není povolením páchat zločiny proti lidskosti či genocidu. Rohingové a všichni lidé v Myanmaru, ve skutečnosti celý svět na vás hledí, co podniknete,“ vzkázal radě.

Podle diplomatů je ale pravděpodobné, že Čína a Rusko, které v radě disponují právem veta, ochrání Myanmar před jakýmkoliv postihem.