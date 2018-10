Britské úřady prověřují majetek ženy ázerbájdžánského bankéře, utrácela miliony

Ještě před několika lety byl její domov Ázerbájdžán a Baku, které zbohatly díky ropě. Potom musela manželka tamního a teď už za zpronevěru odsouzeného státního bankéře vyměnit svou rodnou vlast za Londýn.

Manžel Hadžijevové Cahangir Hadžijev byl od roku 2001 až do své rezignace v roce 2015 šéfem Mezinárodní banky Ázerbájdžánu (IBA). Rok poté byl odsouzen na 15 let vězení za podvody a zpronevěru.

Zamia Hadžijevová se odstěhovala do exkluzivního centra Londýna, kde na nemovitost dosáhnou jen multimilionáři. „Tady máme velmi významné budovy. Mohou si to dovolit jen bohatí. Má se za to, že Východoevropané jsou ti, kteří na ně dosáhnou nejsnáze. Myslím, že si lidé najdou cestu, jak své peníze do Británie dostat,“ uvedl v březnu 2014 realitní makléř Gary Hersham.

Pětapadesátiletá žena v domácnosti Hadžijevová se stala prvním terčem vyšetřování v rámci protikorupčních zákonů namířených proti zahraničním činitelům podezřelým z praní špinavých peněz v Británii.

Zákony byly zavedeny minulý rok s cílem omezit pověst země – a především její metropole – jako ráje pro nelegálně získaný majetek. Norma úřadům umožňuje zabavit majetek osobám podezřelým z korupce či napojení na organizovaný zločin, pokud dotyční nemohou prokázat, že svůj majetek nabyli zákonnou cestou.