Další žena vytýká Kavanaughovi sexuální obtěžování. Prostoduché, reagoval Bílý dům

Kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na soudce Nejvyššího soudu USA Brett Kavanaugh se potýká s dalším problémem. Z nevhodného sexuálního chování ho totiž veřejně obvinila už druhá žena. Zprávu přinesl v neděli magazín The New Yorker jen několik hodin poté, co právní výbor Senátu USA stanovil čtvrteční termín slyšení, na němž promluví Christine Blaseyová Fordová. Ta Kavanaugha nedávno obvinila, že ji sexuálně napadl ještě jako středoškolák.