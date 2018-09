Vládní strana Jednotné Rusko prohrála další gubernátorské volby

V Přímořském kraji do poslední chvíle přesvědčivě vedl opoziční komunista Andrej Iščenko, ale při sčítání posledních hlasů náhle získal převahu stávající gubernátor Andrej Tarasenko z vládní strany Jednotné Rusko. Takový obrat však nebyl při daných počtech voličů možný.

Nesrovnalostí si všiml deník Novaja Gazeta, podle něj k podvodům došlo až při sčítání volebních lístků. Upozornil, že divoký finiš je v rozporu se základy matematiky. Například po sečtení čtyř okrsků volební komise připsala Tarasenkovi 13 595 hlasů. Jenže i když se sečtou čtyři nejlidnatější okrsky v kraji, dají dohromady jen 11 969 voličů. Ani při stoprocentní účasti a podpoře Tarasenka by takový výsledek nebyl možný.

Návrh na zvýšení důchodového věku, který bude zanedlouho ve druhém čtení projednávat ruský parlament, vyvolal v Rusku četné protesty, během víkendu se po celé zemi konaly protestní demonstrace za účasti tisíců lidí.

Vláda původně navrhla zvýšit věkovou hranici o pět let u mužů a o osm let u žen. Prezident Vladimir Putin po vlně nesouhlasu upravil zvýšení věkové hranice u žen z osmi na pět let.