Podezřelé sčítání hlasů zvrátilo výsledek volby gubernátora ruského Přímořského kraje

Tento vývoj sčítání vyvolal podezření z podvodu. „Protokoly (s výsledky hlasování) ve městech Arťom, Ussurijsk, Vladivostok a Nachodka zfalšovali a teď jsou výsledky takové, že prohrávám s Tarasenkem. Vyhlašuji hladovku,“ prohlásil Iščenko a vyzval místní obyvatele, aby vyšli do ulic protestovat.

Komise náhlou změnu v pořadí obou rivalů vysvětluje tím, že jako poslední dorazily výsledky z velkých měst, které mohly těsné klání zvrátit. Čísla však nesedí téměř o celý řád. Novinář Alexandr Kirejev upozornil, že například mezi 99,03 a 99,10 % sečtených hlasů získal Tarasenko podle komise téměř šest tisíc hlasů. Celkově přitom hlasovalo asi pět set tisíc voličů.

Centrální volební komise prověří podezření

Šéfka ústřední volební komise Ella Pamfilovová prohlásila, že konečné výsledky budou vyhlášeny až po prošetření stížností obou stran na falšování voleb. Stát se tak má do konce týdne.

„Nebudeme to protahovat, ale ani nebudeme spěchat,“ řekla Pamfilovová rozhlasové stanici Govorit Moskva. Do konce týdne by podle ní mělo být jasné, zda bude vyhlášen vítěz voleb, nebo budou volby zrušeny buď zcela, nebo jen v některých volebních obvodech.