Podvod popírající matematiku. Volební komise chce zrušit volby v ruském Přímořském kraji

Podle deníku byli volební komisaři výsledkem překvapeni a porážku vládního kandidáta nepředpokládali. Proto se uchýlili k naivním metodám falšování. „Kdyby se na to připravili včas, najali by si matematika, naplánovali by vhazování lístků, připravili by seznamy mrtvých duší, které by bylo možné započíst a donutili by dost lidí hlasovat,“ vyjmenovávají autoři článku Alexej Smagin a Andrej Zajakin obvyklé metody falšování voleb v Rusku, které jsou při malých rozdílech výsledků těžko odhalitelné.

Důsledky důchodové reformy

Volby gubernátorů nebo odpovídajících vedoucích činitelů se kromě Přímořského kraje konaly v 22 subjektech Ruské federace. Ve 13 z nich zvítězili v prvním kole kandidáti vládního Jednotného Ruska, ve dvou kandidáti, kteří nejsou oficiálními členy strany, a ve třech komunisté. Ve čtyřech se koná druhé kolo, do kterého všude postoupili vládní kandidáti.

Mírně oslabená nadvláda Jednotného Ruska se projevila i v doplňovacích parlamentních a komunálních volbách. Prohra několika kandidátů vládní strany mnohé překvapila, protože v posledních letech nebylo něco takového myslitelné. „Elity začínají brát na vědomí, že vládní kandidát může prohrát,“ komentoval to politolog Michail Vinogradov v deníku Kommersant.

Odborníci spojují tento výsledek s nevolí, kterou vyvolal plán na zvýšení věku odchodu do důchodu z 55 na 60 let u žen a z 60 na 65 let u mužů. Tento proces má být ukončen v roce 2034. Mnozí odpůrci reformy upozorňují, že by se po ní 40 % ruských mužů důchodu vůbec nedožilo.