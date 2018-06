Voda a bahno maří snahy o záchranu dvanácti chlapců z jeskyně v Thajsku

Chlapci ve věku 11 až 15 let vstoupili do jeskyně Tcham Luang Nang Non se svým trenérem v sobotu odpoledne. Pátrání po nich odstartovala matka jednoho z nich, která oznámila, že se její syn nevrátil z tréninku.

Při ranním ponoru se potápěčům nepodařilo dostat do velkého prostoru hlouběji v jeskyni, kde by chlapci mohli být. Vstup do této části jeskyně je velmi malý, zaplavený nejen vodou, ale nyní i pískem a bahnem. Záchranáři nicméně objevili v jeskyni stopy přítomnosti chlapců.

Jeskyně bývá zaplavená během období dešťů, které v Thajsku trvá od června do října. Velká síň, kde záchranáři doufají, že by mohli chlapce najít, je asi čtyři kilometry od vstupu do jeskyně, jejíž celková délka se odhaduje na šest až osm kilometrů.

„Dostali jsme se několik kilometrů dovnitř a mohli vstoupit do druhé komory od ústí jeskyně. V tomto prostoru bylo místo, kde jsme viděli boty a vaky ponechané na zemi. Myslíme si, že studenti šli dál,“ sdělil člen záchranného týmu Naponvatch Homsaj. Dodal, že záchranáři nyní čekají na pumpy k odčerpávání vody, s jejichž pomocí by se mohli dostat k dalšímu průchodu v jeskyni.