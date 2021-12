Jihokorejská exprezidentka dostala 24 let vězení za vydírání a korupci

- Pak Kun-hje se narodila 2. února 1952 v jihokorejském Tegu. Vystudovala elektrické inženýrství v Soulu a literaturu na Tchaj-wanu.

- V roce 1998 usedla do korejského Národního shromáždění. V letech 2004 až 2006 byla v čele konzervativní vládní Velké národní strany (GNP), stejný post zastávala i od prosince 2011 do května 2012, to se však strana již přejmenovala na Stranu nových obzorů. Její strana utrpěla v dubnu 2016 nečekanou porážku v parlamentních volbách.

- V srpnu 2012 se Pak stala kandidátkou strany v prezidentských volbách a podle předvolebních průzkumů byla také jejich favoritkou. V jednokolových volbách konaných 19. prosince 2012 získala téměř 52 procent hlasů, její liberální soupeř Mun Če-in získal 48 procent. O prezidentskou kandidaturu v minulosti neúspěšně usilovala již dvakrát.

- Prezidentského úřadu se ujala 25. února 2013 a stala se první ženou v čele Jižní Koreje. Po svém zvolení slíbila větší vstřícnost ve vztahu ke komunistické KLDR. Uvedla, že Soul je ochoten poskytovat Pchjongjangu potraviny, léky a zboží každodenní potřeby pro malé děti, nemocné a další zranitelné skupiny obyvatelstva. V září 2016 na summitu G20 kritizovala Severní Koreu za její jaderný program.

- Její otec Pak Čong-hi stál v čele Jižní Koreje od března 1962 do října 1979, kdy ho zastřelil ředitel korejské zpravodajské služby. Na konci roku 1972 změny v ústavě výrazně posílily Pakovy pravomoci, takže politik de facto nastolil diktátorský režim. Pak Čong-hi je nicméně oceňován za to, že významně přispěl k hospodářskému rozkvětu Jižní Koreje. Prohloubil také spolupráci s USA a v roce 1976 uspořádal první společné cvičení jihokorejské armády a amerických jednotek umístěných v Koreji.

- V září 2012 se Pak Kun-hje v rámci předvolební kampaně omluvila za porušování lidských práv, které provázelo vládu jejího otce.

- Její matka Juk Jong-so byla zavražděna v roce 1974, po její smrti až do roku 1979 byla Pak titulována jako první dáma země.

- Pak Kun-hje je svobodná a bezdětná.