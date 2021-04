Státní zastupitelství obžalovalo skupinu, která pašovala drogy do příbramské věznice

Okresní státní zastupitelství v Příbrami vyhovělo návrhu policistů a obžalovalo šest lidí, kteří se podle žalobců podíleli na pašování drog do věznice Bytíz. Pachatelům, mezi nimiž jsou i tři vězni, hrozí až pět let vězení. České televizi to potvrdila státní zástupkyně Yvetta Šachtová.