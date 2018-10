Ve Zlíně podepsali koaliční smlouvu. Pětikoalice se chce zaměřit hlavně na rozvojové projekty města

Strany a hnutí si již rozdělily kompetence. „Naším hlavním zájmem je využít nadcházejících roků na radnici co nejefektivněji ve prospěch města a jeho obyvatel. Zlín si zaslouží rozvojové projekty,“ řekl Jiří Korec. Nové vedení města chce dostat z centra tranzitní dopravu a postavit důstojné vlakové nádraží. Jeho cílem je také záchrana Velkého kina a rekonstrukce zimního stadionu.

ANO bude mít ve svých kompetencích investiční akce, strategický rozvoj, dopravu či správu majetku. STAN bude spravovat ekonomiku a finance, územní plánování a architekturu, školství, bydlení, kulturu a životní prostředí. Lidovci budou mít v kompetenci resort sociální, bezpečnost a péči o zdravotně postižené, ODS bude spolupracovat v resortu mládeže, tělovýchovy a sportu s komisemi místních částí. Piráti se zaměří na IT a eGoverment a spolupráci se zlínskou univerzitou. Programové prohlášení by mohlo být hotové do měsíce.

ANO má nyní v zastupitelstvu devět mandátů, stejně tak STAN, kteří skončili těsně druzí. Třetímu hnutí Zlín 21 připadlo sedm mandátů, čtvrtí lidovci jich mají pět. Po třech mandátech mají ODS, Piráti a uskupení Rozhýbejme Zlín, které tvoří Soukromníci, Svobodní a Nezávislí. SPD bude mít dva zastupitele.