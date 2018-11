Čtyřkoalice v Brně podepsala smlouvu o spolupráci. Primátorkou bude Markéta Vaňková z ODS

V jedenáctičlenné Radě města Brna bude mít ODS čtyři zástupce. Kromě Markéty Vaňkové bude náměstkem Robert Kerndl, radními pak David Grund a Petr Kratochvíl. ODS bude spravovat oblast investic, dopravy, sociálních služeb, marketingu a cestovního ruchu.

Uvolněnou, tedy placenou zastupitelkou pro cestovní ruch bude Kristýna Švarcová (ODS). Uvolněnou předsedkyní finančního výboru by se měla stát Andrea Pazderová z ODS.

Tři místa v radě bude mít KDU-ČSL. Prvním náměstkem zůstane Petr Hladík, radními budou Jaroslav Suchý a Filip Chvátal. Lidovci se budou starat o zdravotnictví, školství, sport, územní plánování a životní prostředí.

V radě budou také tři Piráti. Náměstkem se stane předseda brněnské organizace strany Tomáš Koláčný, doplnit by ho měli Markéta Gregorová a Róbert Čuma. Pod Piráty bude spadat oblast majetku, kultury, participace veřejnosti, informačních technologií, strategie a analýzy dat. Uvolněným zastupitelem pro informační technologie bude Ondřej Kotas.

Za ČSSD bude jediným radním náměstek Oliver Pospíšil. Starat se bude o bydlení a správu majetku.

Budoucí primátorka Brna Vaňková z ODS předpokládá, že ustavující zastupitelstvo bude 20. listopadu. Svolat ho musí dosluhující primátor Vokřál z ANO. „První krok, který jako nové vedení města uděláme, je, že jmenujeme koordinátora oprav a uzavírek ve městě, aby práce probíhaly v co nejkratší době,“ řekla Markéta Vaňková (ODS).

Končícího primátora města Petra Vokřála mrzí, že nová koalice nebude pokračovat v některých projektech, jako je vznik centrální budovy magistrátu nebo realizace stadionu Za Lužánkami. Na to Markéta Vaňková reagovala slovy, že v koaliční smlouvě nejsou body, které není schopno nové vedení města realizovat do čtyř let.

Koaliční smlouvu představily politické strany v úterý 23. října. Její podpis zpomalili Piráti, kteří o ní hlasovali ve členské základně. Nekonec ji v pátek 2. listopadu schválili.

Koalice ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD nahradí dosavadní vedení složené z hnutí ANO, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL, Strany zelených a TOP 09. Žít Brno, SZ a TOP 09 už se do zastupitelstva nedostaly.

Volby v Brně vyhrálo hnutí ANO, které však skončí v opozici. ANO se přitom po volbách domluvilo na koalici s ODS, se kterou mělo většinu v zastupitelstvu, ale přibralo ještě KDU-ČSL a ČSSD. Přestože zástupci stran oznámili tuto koalici vedenou ANO na tiskové konferenci, další den nastal zvrat a na koalici se domluvili zástupci ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD, čímž vítězné ANO vyšachovali.