Čtrnáct Pirátů rozhodlo v Brně o vstupu do koalice

Do čtvrtečního poledne podpořilo dokument dvanáct členů tamní pirátské základny z dvaceti, k oficiálnímu potvrzení spolupráce se ale čekalo až poté, co termín pro hlasování skončí. A tak se stalo v pátek večer.

„U nás nebývá zvykem, že by ta rozhodnutí byla odhlasovávána jednomyslně, ale myslím si, že ta většina je přesvědčivá,“ řekl v pátek večer ve vysílání České televize Tomáš Koláčný s tím, že hlasování se konalo on-line.

Na pirátském fóru probíhala zároveň i analýza jednotlivých budoucích členů rady. Ta nepřišla na to, že by některý z těchto členů byl trestně stíhaný, každopádně poukázala na možné střety zájmů u některých politiků budoucí koalice. Podle lídra Pirátů v Brně Tomáše Koláčného to ale neznamená, že by se koalice neměla utvořit.

„Všichni lidé v ODS mají nějaké životní zkušenosti, což si nemyslím, že je špatně, podstatné je to, jak budou nyní ve funkci jednat. Pokud budou všichni koaliční smlouvu dodržovat, věřím, že to Brno posune dopředu,“ dodal s tím, že právě z podobných důvodů funguje zákon o střetu zájmů.

„Pro mě je podstatné to, že jsme do koaličních jednání vstupovali s cílem prosadit náš program, což se nám do značné míry povedlo, ta koaliční smlouva jej velmi kopíruje. Z tohoto pohledu koaliční smlouvu vnímám jako velmi kvalitní,“ dodal Koláčný.

Budoucí koaliční strany by se podle lídryně ODS Markéty Vaňkové měly sejít v pondělí hned ráno a k podpisu koaliční smlouvy by mělo dojít po obědě.