Turecko před rozhodující volbou: Erdogan těží z výsledků prvního kola, Kilicdaroglu cílí na nacionalisty

Vypadá to však, že Erdoganova popularita během ekonomické krize vyplývá z pouhého faktu, že je tak dlouho u moci, píše agentura AP. Podle toho, co říkají turečtí voliči a obyvatelé, se zdá, že lidé chtějí stabilitu a žádné další změny. „V době národní krize, jako je ta současná, se lidé obvykle šikují za vůdcem,“ řekla agentuře AP analytička Gönül Tolová z washingtonského Middle East Institute. „Voliči nemají dost důvěry, že se opozici podaří napravit problémy.“

Poté, co Kilicdaroglua před prvním kolem podpořily prokurdské strany, tak Erdogan opozici líčí jako podporovatele „kurdských teroristů“. O stanovisku opozice, která toto nařčení odmítá, média jen zřídkakdy informují. Kromě toho hraje Erdogan také na to, že Kilicdariglu, který je členem náboženské menšiny Alevitů, není dobrý muslim.

Kilicdaroglův slib napravit stav ekonomiky a jeho podpora práva žen si rozhodnout, zda nosit muslimské šátky na školách, tak v tureckém konzervativním vnitrozemí jednoduše vůbec nezazněly. Podle analytičky Tolové se konzervativní ženy stále obávají, že pokud by se opozice dostala k moci, tak by pokrývku hlavy musely sundat.

Slibuje proto, že pokud vyhraje, pošle zpět do vlasti téměř čtyři miliony syrských uprchlíků. V souvislosti s migrační otázkou útočí také na Erdogana, o kterém tvrdí, že už přivezl do Turecka deset milionů běženců a že pokud zůstane u moci, stejný počet jich do země přijde znovu. Varoval také, že turecká města ovládnou uprchlíci, mafiáni a drogoví baroni, přibližuje DW.

Dvousečná zbraň

Kemal Bozay z Centra pro výzkum a prevenci radikalizace na Mezinárodní univerzitě aplikovaných věd v Kolíně nad Rýnem označil Kilicdarogluovu změnu strategie za „radikální“. Politik se tak podle něj snaží oslovit příznivce ultrapravicového nacionalistického kandidáta Sinana Ogana, který v prvním kole skončil na třetím místě, což je ale riskantní krok.

„Kilicdaroglu by neměl zapomínat, že byl zvolen ve velkých městech, metropolitních oblastech a v kurdských baštách Kurdy, levicovými a progresivně smýšlejícími voliči,“ řekl stanici DW s tím, že těmto voličům by se nemusela Kilicdarogluova nepřátelská rétorika a přístup k uprchlíkům líbit. Mohli by se dokonce cítit tak frustrovaní, že by k volbám ani nemuseli přijít, upozornil Bozay.

Koneckonců, sám neúspěšný kandidát z prvního kola Ogan vyjádřil před druhým kolem podporu Erdoganovi. Strana vítězství, největší strana z čtyřčlenné nacionalistické koalice ATA, která Ogana nominovala, nicméně podpořila Kilicdaroglua. Stejně tak učinila Strana spravedlnosti, další člen z nyní už rozpadlé koalice ATA.

Kilicdaroglu jim například slíbil, že v případě svého zvolení zachová praxi, kdy jsou starostové nahrazováni vládními úředníky v případě, že soud shledá, že mají vazby na teroristické organizace. Tímto způsobem přišla prokurdská Lidová demokratická strana (HDP) o většinu svých starostů zvolených v roce 2019. Turecká vláda tvrdí, že HDP spolupracuje se Stranou kurdských pracujících (PKK), kterou Ankara, Spojené státy či Evropská unie označují za teroristickou organizaci, což HDP odmítá.

HDP a také další prokurdská strana Zelená levice (YSP) se před druhým kolem ohradily proti zneužívání tématu migrace v předvolební kampani. Odmítly sice pokračování Erdoganovy vlády, Kilicdaroglua však otevřeně nepodpořily. HDP i YSP jsou přitom členy Aliance práce a svobody, která sdružuje levicové a prokurdské strany a která před prvním kolem Kilicdaroglua explicitně podpořila.

První vlaštovka

Proti Kilicdarogluovi hraje papírově také vysoký zájem o druhé kolo mezi Turky žijícími v zahraničí. Mimo vlast může hlasovat až 3,4 milionu Turků, což je zhruba pět procent celkového počtu oprávněných voličů. Podle oficiálních údajů se prvního kola hlasování zúčastnilo 1,69 milionu tureckých voličů v zahraničí, z nichž většina z nich dala svůj hlas Erdoganovi, přesně 57,5 procenta.

V druhém kole hlasování, které v zahraničí skončilo ve středu, byla přitom účast ještě vyšší, svůj hlas odevzdalo 1,85 milionu voličů. A to přesto, že hlasovat mohli výrazně kratší dobu než v kole prvním, místo dvanácti dnů jen pět.

Podle analytiků poskytly Erdoganovi výhodu i výsledky parlamentních voleb, v nichž získala většinu vládní aliance. Mnoho voličů současného prezidenta podpoří, protože nechce rozdělenou vládu, podotýká AP. „Parlament je v drtivé většině s námi. Pokud tady bude stabilní správa, tak v zemi bude mír a prosperita,“ sliboval Erdogan minulý týden v rozhovoru pro stanici CNN Türk Erdogan.

Drtivé vítězství?

Zdá se proto, že Kilicdarogluovo vítězství v nedělních volbách by bylo velkým překvapením. Také analytik Cagaptay z Washingtonského institutu pro blízkovýchodní politiku nepochybuje, že Erdogan v neděli svůj mandát obhájí.

„Otázkou není, jestli vyhraje, ale jaké vítězství to bude,“ řekl CNN. Pokud Erdogan, populistický politik s rostoucími autoritářskými sklony, vyhraje drtivě, bude to ospravedlnění pro jeho neortodoxní ekonomickou politiku či nedostatky právního státu, uzavřel analytik.