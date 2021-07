Zájem o pojištění po tornádu prudce roste

Jak zjistila ČT, lidé se v posledních dnech začali hromadně obracet na pojišťovny s dotazy ohledně možného pojištění proti tornádům a živelním katastrofám. „Převažují dotazy na krytí v případě tornáda,“ potvrzuje mluvčí Allianz pojišťovny Václav Bálek. „Výslovně se ptají na tornáda, zvláště poté, co se objevily i zprávy z jiných míst než z jižní Moravy, že se tornádo vyskytlo,“ doplňuje mluvčí společnosti Uniqa Eva Svobodová.

„Registrujeme zvýšení zájmu o pojištění domácností a rodinných domů o desítky procent,“ informuje Svobodová a dodává, že lidem se jedná hlavně o krytí živlů. Narůst pozoruje podle mluvčí Nely Maťašeje i pojišťovna Direct. „Zatímco meziročně rosteme na majetkovém pojištění o dvacet procent, tak během tornáda jsme narostli o dalších dvacet procent.“

Zájem přitom pojišťovny evidovaly už v noci ze čtvrtka na pátek v minulém týdnu, tedy bezprostředně po řádění živlu. „Registrujeme stovky dotazů. Kontaktují nás lidé po celé České republice,“ uvádí Milan Káňa, mluvčí pojišťovny Kooperativa. Rostoucí zájem lidí o pojištění přitom potvrzují i další oslovené pojišťovny.

Zájem je dále o sjednání nového pojištění, případně aktualizaci stávající pojistné smlouvy. „Za poslední dny sledujeme zvýšený zájem o pojištění majetku, a to jak o sjednání pojištění nového, tak i v úrovni požadavků na aktualizaci stávajících pojistek,“ popisuje mluvčí pojišťovny ČPP Renata Čapková. „Velký zájem je o rozšíření stávající smlouvy, pokud v rámci stávajícího pojištění není pojištěna konkrétní nemovitost včetně živlu,“ doplňuje za společnost Slavia pojišťovna ředitelka marketingu a PR Martina Lambert.

Škody kryje i základní pojištění

„Škody způsobené tornádem máme v základním majetkovém pojištění. To je součástí každé smlouvy – není potřeba si nic připojišťovat,“ informuje Maťašeje za pojišťovnu Direct. „V rámci majetkového pojištění občanů jsou živelní rizika kryta automaticky – to platí například pro krupobití, vichřici (včetně tornáda), požáry, údery blesku nebo třeba pády stromů a jiných předmětů,“ vyjmenovává Jan Marek z pojišťovny Generali. Riziko tornád je přitom z drtivé většiny v pojistkách zahrnuté.

Pojišťovny také upozorňují, že je důležité ověřit si, co vše pojištění pokrývá a zda není takzvaně podhodnocené. „Může se totiž stát, že někdo má pojištěný dům na milion korun, ale hodnota domu za posledních deset let stoupla na pět milionů a pojistka by mu pak nestačila,“ ilustruje Maťašeje.

Mluvčí pojišťoven ale také připomínají, že zájem lidí o pojištění nebude trvalý a po čase odpadne. „Jde o běžný jev po velkých katastrofách, nicméně po odeznění mediálního zájmu zpravidla poptávka opět opadne,“ říká mluvčí společnosti Uniqa Eva Svobodová a shodují se s ní i další pojišťovny. „Stává se to po každé podobné kalamitě. Bohužel po zhruba dvou měsících se zájem o pojištění vrátí zpět k normálu,“ uzavírá mluvčí Káňa.