USA dělí vojenskou pomoc mezi Izrael a Ukrajinu, republikáni podporu Kyjevu blokují

„Samozřejmě, že Rusko chápe, že se teď pozornost přesouvá z Ukrajiny na Blízký východ. Samozřejmě, že Rusko má z této války velkou radost,“ komentoval nedávno konflikt mezi Izraelem a teroristy z Hamásu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Rusko sází na to, že na Západě zesílí hlasy volající po pokusech o smíření s Ruskem, po jednání alespoň o příměří, o zakolíkování statu quo. To je to, o co Rusko usiluje a co by bylo ruským vítězstvím,“ nastínila Petra Procházková z Deníku N, jak by Rusko mohlo ze současné situace profitovat.

Američtí republikáni ve Sněmovně reprezentantů už odmítli propojit pomoc pro Izrael a Ukrajinu. Peníze pro Kyjev blokují, zatímco Izraeli chtějí poslat podporu v přepočtu za více než 330 miliard korun.

Nový předseda americké sněmovny chce samostatný balík pro Izrael

Americký prezident Joe Biden a mnozí senátoři tento návrh chtějí odmítnout právě proto, že na Ukrajinu zapomíná. Kyjevu prozatím vyčlenili alespoň střely do systémů HIMARS a další vybavení z armádních zásob. „Hamás a Putin představují jiné hrozby, ale v jedné věci jsou si podobní: chtějí zcela vyhladit sousední demokracii,“ prohlásil před časem prezident Biden.

Samostatný balík pro Izrael prosazuje nový předseda republikánské většiny ve Sněmovně reprezentantů Mike Johnson. Na souběžné dodatečné pomoci Kyjevu trvá nejen Bidenova vláda, ale i většina Demokratické strany v Senátu a rovněž někteří republikánští senátoři. Bílý dům chce do balíku zahrnout i další položky včetně humanitární podpory Pásma Gazy.