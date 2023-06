To není show, odmítá Zalužnyj kritiku tempa ukrajinské protiofenzivy. Vzpoura wagnerovců podle něj boje neovlivnila

Náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj připustil, že jej rozčilují názory, že postup ukrajinské protiofenzivy na východě a jihu země je pomalejší, než se čekalo. V rozhovoru pro americký deník The Washington Post si postěžoval také na to, že ukrajinským silám chybí vzdušná převaha, bez které by se západní partneři do ofenzivy nepustili. Uvedl také, že pokus wagnerovců o povstání v Rusku neměl na dění na frontě vliv.