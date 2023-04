Je třeba podpořit vývoz ukrajinského obilí mimo EU, shodli se hosté Událostí, komentářů

„Nás zájem rozhodně není, a není to zájem Evropské unie, aby se vývoz obilí z Ukrajiny zastavil. Chceme hledat způsob, jak ten vývoz umožnit,“ uvedl Bendl a připomněl, že Rusko porušuje takzvanou obilnou dohodu a hledá cesty, jak by Ukrajině uškodilo.

„Tím spíš musí EU začít jednat a hledat způsob, jak těmto škodám bránit. Je to v jejím vlastním zájmu. Nejenom, že tím (pokud EU nebude jednat) bude docházet k tragické situaci na Ukrajině, ale zároveň bude docházet i ke komplikované situaci v afrických zemích. Je to o důvod víc, aby (země EU) rychle jednaly a hledaly způsob, jak legálním způsobem dostat (ukrajinskou produkci) – a slušně zaplacenou, aby to odpovídalo nějakým relevantním cenám – na území Afriky,“ dodal Bendl.

Doležal a Krogman jsou pro subvence exportu

Také Doležal považuje za ideální řešení dostat ukrajinskou produkci mimo území EU. „Musíme hledat všechny cesty. Pokud se podíváme na způsoby, kterými se ukrajinská produkce dostávala na trhy třetích zemí, tak to bylo především námořní cestou. A ta je v tuto chvíli buď částečně blokována, nebo nefunguje obilná dohoda, kterou Rusko blatantně porušuje,“ upozornil rovněž.

„Několik měsíců zpátky jsme navrhovali přijít se systémem subvence exportu. Jednak suchozemské cesty byly nedostatečné, ať už se bavíme o vlacích, nebo kamionech. A druhý problém byl, že pokud se to (obilí) dostalo do Gdaňsku nebo Hamburku, tak už pro světový trh, zejména nejchudší země, bylo moc drahé,“ pokračoval s tím, že Rusko s těmito zeměmi uzavírá dohody, prodává jim mnohdy kradené ukrajinské obilí a posiluje tak v nich svůj vliv, což by Evropskou komisi mělo také zajímat.

Se subvencemi na vývoz ukrajinského obilí souhlasí i Krugman. „Aby měli zaplacený transport. Propojil bych to s tím, že dostanou subvenci, když to půjde přes moře, přes ukrajinské přístavy, protože je třeba řešit příčinu problému na místě, kde vzniká, a ne pak hasit něco až v Evropě,“ řekl předseda Ukrajinsko-české komory.

Míní také, že zákazy dovozu ukrajinského obilí mohou vést k ekonomickému a následně také vojenskému kolapsu Ukrajiny, což by zvýšilo hrozbu ze strany Ruska pro státy střední a východní Evropy.

