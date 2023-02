Česko se při předsednictví snažilo urychlit přijetí Ukrajiny do EU, řekl zmocněnec Kopečný

„Německo dělá příliš málo, příliš pomalu,“ řekl v pořadu Události, komentáře poradce ministra průmyslu a obchodu Tomáš Prouza k dodávkám zbraní na Ukrajinu. O vstupu této země do Evropské unie s ním diskutoval vládní zmocněnec pro obnovu Ukrajiny Tomáš Kopečný. Ukrajinští představitelé by si to přáli do roku 2026.