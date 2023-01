Pokud Ukrajinci nezískají jih, bude jejich situace neudržitelná, říká zpravodaj Borek

V souvislosti s kritickými oblastmi azovského pobřeží na jihu zmínil paralelu s Mnichovskou dohodou z roku 1938 o postoupení pohraničních území Československa Německu. „Jsou to 'mnichovské' hranice a teď to neříkám jako lacinou paralelu, i když ty paralely mezi rokem 1938 a 2022 tam jsou evidentní. Pomnichovské Československo se zúženým koridorem mezi Svitavami a jižní Moravou nebylo životaschopné. Nebylo možné mít stát, jehož největší zbrojovka v Plzni je v dostřelu i lehkých německých zbraní. Nebylo možné mít stát, jehož hlavní město leží třicet kilometrů od pozic Wehrmachtu,“ míní zpravodaj.

Dlouhodobě neudržitelná situace

Dodal, že není možné mít dlouhodobě vojensky udržitelnou Ukrajinu v situaci, kdy na levém břehu Dněpru jsou Rusové. „Stejně tak není možné, aby jediný velký zbylý přístav Oděsa byl neustále v dostřelu, v nebezpečné blízkosti ruských zbraní.“

Borek rovněž uvedl, že Ukrajinci nerozlišují boj o Krym, který Rusové obsadili v roce 2014, a boje o další území. „Vnímají to paušálně, neříkají, že válka začala v únoru 2022, ale hodnotí to tak, že válka se vede od roku 2014.“

Poukázal na to, že cestou k míru je pro řadu Ukrajinců to, že se země má vrátit do svých mezinárodně uznaných hranic. „Úplně jiná věc je pak ale to, že pokud by válka trvala déle, tak je tu problém, že spousta Ukrajinců si může válečnou jednotu udržet, srdce bude pořád s Kyjevem, ale nebudou žít v Záporoží, ale budou žít v Praze, Varšavě, Bratislavě, Budapešti, Berlíně,“ uvedl a dodal, že řada lidí má konfliktu 'plné zuby.'

Zmínil, že Ukrajina byla před válkou na evropské poměry chudým státem na ekonomické úrovni Albánie či Moldavska. „Nemá na to, aby všem zajistila okamžitě opravu všech škod po válce. Když někdo má žít ve svetru v promrzlém domě, ve kterém má v oknech igelit, nebo může odejít do zahraničí, tak možná odejde,“ uvedl s tím, že ale zatím to lidé masivně nedělali a často zůstali i v beznadějně vypadajících oblastech, které byly jen pár kilometrů od frontové linie.