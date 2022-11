Po osvobození Chersonu se ukrajinští vojáci přiblížili Krymu. Získání poloostrova je podmínkou vítězství

Ukrajinská armáda v posledních měsících konfliktu dosahuje větších úspěchů než okupační síly. Podle agentury Unian ztratily ruské jednotky kontrolu nad více než polovinou obsazeného území, obráncům se podařilo dobýt zpět Charkovskou oblast a minulý týden vstoupili do Chersonu.

Obránci po územním postupu v Chersonu zvýšili dosah amerických raketových systémů HIMARS až o 30 kilometrů. To jim zřejmě umožní ostřelovat železniční trať u úzkého pásu země, který spojuje Krym s pevninou. Jde přitom o klíčové místo. Získání kontroly nad tímto pozemním koridorem bylo považováno za jeden ze strategických cílů Ruska v tomto konfliktu, do té doby totiž spojoval ilegálně anektovaný poloostrov s ruským územím pouze Kerčský most.

Ten navíc na začátku října poničil mohutný výbuch a podle britského ministerstva obrany se tato klíčová spojnice dostane do plného provozu až příští rok v září.

Poškození této infrastruktury ztížilo pohyb a zásobování ruských jednotek na jihu Ukrajiny a zpomalilo přepravu nově mobilizovaných vojáků k frontovým liniím.