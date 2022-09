Bohdan studoval v Česku, pravou školou pro něj ale bylo osm let konfliktu na Donbase. Nyní pomáhá v boji proti ruským agresorům v rámci fondu na podporu armády. Týmy dobrovolníků každý den vyjíždějí k Charkovu či Mykolajivu, i když je to čím dál riskantnější. Pozor musejí dávat na miny i ostřelování. To narušilo i práci štábu ČT.