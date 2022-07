Bezpodmínečné vítězství Ukrajiny je jediným možným koncem války, řekla vicepremiérka Stefanišynová

Země je podle ní připravena přijmout potřebné reformy pro rozšíření Unie, a to dokonce víc, než v době míru. „Samozřejmě nelze všechno udělat v době války, protože teď jde primárně o přežití, ale ta dynamika a jakýsi kozácký zápal, jak my Ukrajinci říkáme, je zřejmý,“ poznamenala.

Udělení kandidátského statusu Ukrajiny do EU podle vicepremiérky znamená zásadní zvrat nejen pro napadenou zemi, ale i pro Evropu jako celek. „Vrátilo Unii do globální a geopolitické arény,“ uvedla. „Požádali jsme o členství pět dní od začátku invaze, protože věříme v evropský projekt,“ dodala Stefanišynová.

Na vypracování dotazníku, který byl třeba k podání žádosti o členství, pracovaly stovky lidí v provizorních válečných podmínkách. „Pracovali jsme na tom doslova během bombardování, během ostřelování v krytech. Někteří doma vedle svých dětí,“ popsala. „Věděli, že každé příští ráno se už možná neprobudí, a proto musí něco udělat ještě dnes,“ dodala. Podání přihlášky do EU podle ní byl zároveň i závazek politiků vůči Ukrajincům, že potřebné reformy dokončí.

„Mimo hru“ podle ní stále není ani členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci. Připomněla, že získali status partnerské země NATO, účastnili se vojenských cvičení a mají přístup i ke zpravodajským informacím Aliance. „Všechny prvky této spolupráce bychom mohli přetavit v členství. Rozhodnutí by bylo pouze politické, ale nikdy nebylo přijato, i když jsme naše snahy dávali jasně najevo,“ řekla.

„Pokud Ukrajina bude vítězit na bojišti, pokud Ukrajina posílí své obranné kapacity, tón diskuze by mohl být jiný. A pokud se pro Ukrajinu naskytne příležitost ke vstupu do NATO, vyzývám spojence, aby na to byli připraveni,“ dodala.