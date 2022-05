Rusové se od začátku války poučili. Dodávky zbraní na Ukrajinu ale můžou situaci změnit, soudí Kofroň

„Ukazuje se, že se Rusové skutečně poučili, protože na začátku postupovali často extrémně rychle, neorganizovaně, teď to vypadá, že se snaží využívat dělostřelectva a letectva v rámci svých možností. Na druhou stranu je ale velkou otázkou, do jaké míry jsou Rusové schopni skutečně sladit manévr palbou třeba dělostřelbou s manévrem s těmi silami,“ uvedl Kofroň.

Spojené státy chystají pro Ukrajinu rekordní balík pomoci. Podle Kofroně to může změnit situaci na bojišti. „Ukrajina jako taková svým obranným rozpočtem a schopnostmi byla prostě výrazně slabší než Rusko. Taková pomoc by samozřejmě radikálně změnila poměr sil na bojišti a v horizontu několika měsíců by mohla vést k tomu, neříkám, že by mohla Ukrajina zvítězit, ale mohla by se dostat do situace, kdy by přinutila Rusko k návratu minimálně k předválečným hranicím,“ popsal politický geograf.