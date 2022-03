Ruská invaze probudila Evropskou unii, míní Přibáň. Podle Pánka vláda podceňuje uprchlickou situaci

Přibáň vyzdvihl vojenskou podporu Západu Ukrajině. Návštěva amerického prezidenta Joea Bidena v Evropě je podle něj na jednu stranu symbolická, na druhé straně ale má i konkrétní význam, pokud jde o koordinaci sankcí či právě zásilek zbraní pro Kyjev.

Za důležitější než NATO považuje ale v současné situaci Evropskou unii. „Probudila se jako velká geopolitická síla, jako velmoc, která ekonomickými sankcemi může způsobit tak závažné změny v Rusku, že ho může vrhnout desetiletí zpět.“

Přibáň připustil, že žádné ekonomické sankce nedokáží zastavit ruskou armádu bezprostředně. „Ale tady se skutečně vytváří nová geopolitická situace. A NATO je důležité, ale mnohem důležitější je postoj Evropské unie jako lídra v ekonomických sankcích vůči Rusku,“ dodal profesor z Cardiff University.

Pánek: Česká vláda podceňuje, co nás čeká

Pánek míní, že český stát zareagoval dobře v první fázi uprchlické krize. „Myslím tím státní správu, samosprávu, situaci při přijímání příchozích, registrace, vytvoření krajských center – to je model, který by rádi převzali jinde. Řekl bych, že to funguje skoro na jedničku,“ řekl a ocenil i roli dobrovolníků a zapojených organizací.

Jinak ale vnímá situaci ve střednědobém výhledu, tedy pokud jde o ubytování uprchlíků na další měsíce či roky. „Česká vláda pořád podceňuje to, co nás čeká, podceňuje, že je potřeba do toho okamžitě v poměrně velkorysých programech uvolnit miliardy korun.“

Podle Pánka není žádoucí, aby běženci končili v uprchlických táborech. Vláda by proto měla nastavit finanční pobídky nikoliv za solidární ubytování u někoho doma, ale za uvolnění samostatných bytů pro uprchlíky, což by pomohlo i s rozvrstvením příchozích po celém Česku, míní ředitel Člověka v tísni.

