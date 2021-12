Na covid dosud zemřelo více dětí než na ostatní infekční nemoci dohromady, argumentuje pro očkování Dražan

„Co se týče očkování dětí proti covidu, tak nemám žádné pochybnosti, je to velmi důležité. Je potřeba si uvědomit, že je to v současnosti nejzávažnější infekční onemocnění pro děti,“ vysvětluje pediatr Daniel Dražan, který je zároveň členem České vakcinologické společnosti.

Kde podstoupit vakcinaci

Nechat dát vakcínu mohou rodiče svém dítěti jak v centru, tak u praktického lékaře. Očkuje se i v pražském centru Černý Most. Přijít do něj mohou jako do jediného centra v Česku rodiče s dětmi i bez předchozí registrace. Zatím ale jen v některých dnech. Celkem je nyní v Česku padesát očkovacích míst pro děti starší pěti let. V ordinacích zatím lékaři velký zájem neregistrují.

Děti s kompletní vakcinací tedy 14 dní po druhé dávce se ve škole nemusejí povinně testovat a platí pro ně i mírnější pravidla, pokud se potkají s pozitivním spolužákem. „Čím víc je dětí očkovaných, tím méně jich jde do karantény a tím méně jich covid dostane,“ přibližuje zkušenost ředitel ZŠ a MŠ Kotlářská v Brně Libor Zřídkaveselý.